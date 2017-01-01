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Новость от 16 января 2018

Кто вместо Медведева: Эксперты прогнозируют отставку премьер-министра

Политологи ожидают, что после президентских выборов премьер-министр Дмитрий Медведев покинет занимаемый пост. За последнее время в информационном поле активно создаётся недовольство действующим премьер-министром, как со стороны правительства, так и со стороны народа.

Федеральные СМИ уже не первый месяц ищут возможного преемника Медведева. Среди претендентов назывались и министр иностранный дел Сергей Лавров, и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас назван новый предполагаемый преемник — глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Приближённые к правительству называют её серым кардиналом ещё со времён работы на должности Министра Экономики и Торговли РФ в 2007г, передаёт finans.

 

novokuznetsk.su

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