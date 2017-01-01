Не надо стесняться: новокузнечанам предлагают слуховые аппараты со скидкой

Наступил Новый год. У каждого из нас есть собственные мечты и идеалы, которые мы хотели бы воплотить в ближайшем будущем. И для того чтобы приблизиться к ним мы должны чётко осознавать главные факторы, ведущие к личной успешности. Именно собственное здоровье (равно как и здоровье близких нам людей) является наиболее важным слагаемым жизненного успеха.

Резкие перепады погоды и жёсткий температурный режим вызывают регулярные осложнения самых различных заболеваний, далеко не последнее место среди которых, занимают болезни органов слуха, ведущих к его постепенному или же резкому снижению.

Эффективно компенсировать снижение слуха помогает такой хорошо известный прибор как слуховой аппарат. Однако большинству людей со сниженным слухом очень трудно смириться с необходимостью его использования – согласно исследованию авторитетных психологов человеку для такого “привыкания” требуется в среднем около семи лет. Однако семь лет — это слишком большой срок, за время которого в головном мозге плохо слышащего человека происходят почти необратимые явления, ведущие к глухоте.

Следует отметить, что этот психологический комплекс свойственен далеко не только нашим соотечественникам, ещё каких-то 15 лет назад слуховые аппараты стеснялись носить и за рубежом. Многие американцы помнят знаменитую фразу президента Рональда Рейгана, который как то сказал: “Да, я глухой, но у меня слуховой аппарат, и я чертовски хочу работать”. Немногим позднее стало известно, что и Билл Клинтон имеет проблемы со слухом – он, совершенно ни от кого не скрываясь, носил сразу два слуховых аппарата.

Бурное развитие цифровых технологий позволило уменьшить размеры современных цифровых аппаратов и спрятать их в ушном канале наружного уха – такие внутриканальные аппараты совершенно невидимы со стороны. Разработаны и заушные модели с очень тонкой звуковой трубкой, размер которых настолько мал, что они также незаметны для окружающих. При этом, несмотря на миниатюрный размер, такие аппараты являются полноценными микрокомпьютерами, учитывающими физиологические особенности слабослышащего человека и способными полностью решить проблему разборчивости слуха в любой шумной обстановке.

приобрести слуховой аппарат, важно помнить, что полноценное здоровье ценно не только само по себе – без него невозможно ни полноценное долголетие, ни настоящий жизненный успех!

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