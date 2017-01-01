РУСАЛ и Энергопром заключили долгосрочный контракт на поставку углеграфитовой продукции

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Группа «Энергопром» (ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции) подписали пятилетний контракт на поставку катодных блоков в объеме 21,5 тыс. тонн в год.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, с 2018 до 2022 года Группа «Энергопром» обеспечит до 70% от общего объема потребностей алюминиевых заводов РУСАЛа в углеграфитовом сырье. Продукция будет отгружаться с площадки крупнейшего в России Новосибирского электродного завода.

– Обеспечение сырьевой безопасности на долгосрочную перспективу является одним из приоритетных направлений деятельности РУСАЛа и гарантирует стабильность работы наших предприятий. А фиксированная стоимость, являющаяся условием пятилетнего контракта, позволит избежать рисков, связанных с поставками сырья из-за рубежа, откуда ранее поступала подавляющая часть углеграфитовой продукции для алюминиевых заводов, – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев. – Это первый долгосрочный контракт за весь период более чем 40-летнего сотрудничества компаний. Уверенность в долгосрочной востребованности нашей продукции позволит планировать длинные инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей, – отметил генеральный директор Группы «Энергопром» Виктор Нечуятов.

Катодные блоки являются необходимой составляющей в процессе производства алюминия, их используют для футеровки ванн и боковых стенок электролизеров.