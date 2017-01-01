Ещё один в «Гранд Медике»: В Новокузнецке открылся новый медцентр

В Новокузнецке открылся новый медицинский центр в здании «Гранд Медики». Теперь горожане смогут посетить частное отделение нефрологии и гемодиализа.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу администрации, это уже второе отделение в городе, которое создано в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства департамента здравоохранения Кемеровской области и медицинского частного учреждения «Нефросовет».

Официальное открытие пройдёт уже 17 января. В новом центре будут выявлять хронические болезни почек. Современное оборудование позволит выявлять патологии на ранних стадиях.