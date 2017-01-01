Мэр онлайн: Что думают новокузнечане про активность Сергея Кузнецова в соцсетях

Год назад глава Новокузнецка завёл официальную страничку во «ВКонтакте», через несколько месяцев Сергей Кузнецов появился и в инстаграме. О чём рассказывает Сергей Кузнецов в соцсетях и что по этому поводу думают его подписчики — в обзоре Novokuznetsk.su. Мы выбрали самые обсуждаемые посты за 2017 год.

Активней всего горожане обсуждали новость про исключение хоккейного клуба «Металлург» из КХЛ. Мэр опубликовал целую серию новостей. В общей сложности, горожане оставили более 200 комментариев.

Одни новокузнечане винили во всех бедах городскую администрацию.

«А при чем здесь руководство КХЛ? Сами развалили спорт и команду, сами возмущаются! – считает Артур.

Другие искренне переживали за команду. Но были и те, кто во всём винил спонсоров, которые слишком мало вкладывали в развитие хоккейного клуба.

«Помнится мне, у нас в городе выбор ставили: футбол или хоккей. Все выбрали хоккей. В итоге, ничего не изменилось, с таким финансированием нам надо играть точно не в КХЛ. Так что уважаемый мэр с таким составом и финансированием постоянно занимать последнее место без борьбы, даже не знаю», — добавил Александр. «Мне кажется наши воспитанники могут многое. Дали бы им шанс», — считает Андрей.

Настоящим хитом стал пост мэра про субботник — его просмотрели 15 тысяч человек. В апреле прошлого года Сергей Кузнецов снялся в клипе, в котором он позвал новокузнечан помочь в уборке города от мусора.

«Идея и исполнение – отличные. Клип повеселил – молодцы!» — написала Екатерина.

Больше 30 человек написали комментарии. Но далеко не все были хвалебные:

«Авторы не могли сделать нормальный вокал у песни? Не в стиле «взвейтесь, кострами», конечно, да хоть пародию на тот же «тает лед»? Зачем все кивают головами? Болезнь Альцгеймера? Идея клипа — 5 баллов. Реализация — кол с минусом», - считает Роза.

Кроме этого подписчики мэра долго обсуждали пост главы Новокузнецка о болезни губернатора Кемеровской области. Тогда Сергей Кузнецов обрушился на журналистов с критикой и заявил, что крайне возмущён происходящим. Эту запись просмотрели 7,9 тысяч человек.

Интернет пользователи разделились во мнении – одни защищали Амана Тулеева и желали ему здоровья, другие писали, что регион погряз в депрессии из-за его непланомерной политики.

«На самом деле в регионе очень развита соцподдержка в той или иной степени. И без преувеличения можно сказать, что она намного лучше, чем в других, даже соседних регионах. И авторитет Тулеева просто бесспорный. Да, есть нюансы, да, есть точечно вопросы, но в целом Кузбасс один из самых стабильных регионов», — поддержал Кузнецова новокузнечанин.

В общей сложности новокузнечане оставили 58 комментариев.

Напомним, глава региона весной пережил тяжёлую операцию на позвоночник, почти всё лето был на больничном, так как проходил реабилитацию в Москве. Ходили упорные слухи об отставке Тулеева, а СМИ наперебой называли его преемников.

«Ответственность​ за лживые вбросы на пресс-службе обладминистрации. Её игра в «молчанку» привела к тому, что информационную пустоту заполнили диванные слухи и различные версии «экспертов». Так что сами виноваты», — написал Дмитрий.

Горячей темой лета была новость о повышении стоимости проезда в частных маршрутках до 25 рублей. В итоге, цену билета подняли до 20-22 рублей, но горожане до сих пор жалуются на неразбериху.

«Что за бардак! Везде разная цена. Почему в других городах не повышают проезд, только у нас»,- возмутилась горожанка Анастасия.

Более 2,7 тыс. горожан посмотрели эту новость на странице мэра, оставив 50 комментариев.

«Почему такое резкое повышение тарифов? В связи с чем? Где экономическая обоснованность? Максимум до 20 рублей. Люди, погрязшие в кредитах, с их заработной платой, ипотекой и ценами в магазинах просто загнутся. Крепостное право отменили в 1861 году, а мы как жили, так и продолжаем жить в состоянии «стада»! Лично я — категорически не согласен с повышением тарифов!» — написал Алексей. Поднимут цену за проезд, продолжать платить по старой цене. Только, само собой, должно быть это массовое действие людей.

В декабре 2017 года Сергей Кузнецов разместил пост об открытии частной школы «Интеллект Академия» вместо когда-то популярного ресторана.

Эта новость возмутила многих горожан. Новокузнечане начали гадать, сколько стоит обучение.

«Я думаю, просто так туда не попасть обычному ребёнку! Во-первых, ограниченное количество мест, а во-вторых, всегда найдётся тот, кто сможет предложить больше денег за место в этом «славном заведении», — считает новокузнечанин Алексей.

Другие просто сетовали, что честно работают, а позволить себе отдать ребёнка в такую школу не могут.

Отметим, сейчас посты Сергея Кузнецова стали активней комментировать, чисто негативные эмоции чаще стали вытеснять адекватные советы и замечания. На данный момент во «ВКонтакте» у мэра больше 3 тысяч подписчиков, в инстаграме — более 7,6 тысяч.