Внимание! В Новокузнецке перекрыли дорогу между двумя районами

Из-за погодных условий в Новокузнецке перекрыли дорогу Запсиб-Кузнецк.

Эта трасса связывает два городских района. И в целях безопасности временно принято решение перекрыть движение.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям выбирать другие дороги для поездки сегодня вечером.

Добавим, подобная практика применяется в Новокузнецке не в первый раз. Временное ограничение движения уже вводили в начале января.

Дорогу построили осенью 2012 года, чтобы сократить путь и снизить нагрузку на дороги в Кузнецком, Центральном и Заводском районах.