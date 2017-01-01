Внимание! В Новокузнецке перекрыли дорогу между двумя районами

Из-за погодных условий в Новокузнецке перекрыли дорогу Запсиб-Кузнецк.
Эта трасса связывает два городских района. И в целях безопасности временно принято решение перекрыть движение.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям выбирать другие дороги для поездки сегодня вечером.
Добавим, подобная практика применяется в Новокузнецке не в первый раз. Временное ограничение движения уже вводили в начале января.
Дорогу построили осенью 2012 года, чтобы сократить путь и снизить нагрузку на дороги в Кузнецком, Центральном и Заводском районах.
novokuznetsk.su
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