Есть что скрывать: Новокузнецкие депутаты не хотят раскрывать правду о своих доходах

Прокуратура никак не может добиться от семерых депутатов горсовета публикации полной информации об их доходах за 2016-й год.

Информация о доходах и имуществе депутатов, их супругов и детей должна публиковаться на официальном сайте Совета. Но не все народные избранники раскрыли необходимую информацию. Видимо, есть что скрывать.

Ранее мы рассказывали, на чём ездят депутаты Новокузнецкого городского Совета и сколько они заработали в 2016-м году.