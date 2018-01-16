Есть что скрывать: Новокузнецкие депутаты не хотят раскрывать правду о своих доходах

Прокуратура никак не может добиться от семерых депутатов горсовета публикации полной информации об их доходах за 2016-й год.
Информация о доходах и имуществе депутатов, их супругов и детей должна публиковаться на официальном сайте Совета. Но не все народные избранники раскрыли необходимую информацию. Видимо, есть что скрывать.
Ранее мы рассказывали, на чём ездят депутаты Новокузнецкого городского Совета и сколько они заработали в 2016-м году.
novokuznetsk.su
видео: Кузпресс
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