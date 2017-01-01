Новокузнецк утопает в снегу: Водителей просят отказаться от личных авто, чтобы избежать пробок

В Новокузнецке бушует непогода – сильный ветер, обильные снегопады и метели. Водители жалуются на нечищеные дороги, горожане – на заметённые тротуары и дворы.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и сегодня, 17 января. Накануне в городской администрации мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл внеочередной штаб и потребовал мобилизовать силы коммунальных служб.

Как рассказал первый заместитель главы города Евгений Бедарев, в ночь на расчистку улиц Центрального и Куйбышевского районов выйдут 40 единиц техники (среди них – 7 грейдеров, 8 самосвалов, 10 тракторов). В Куйбышевском районе — 14 единиц, в Заводском – 13, Новоильинском – 11, Орджоникидзевском – 10.

Специалисты обратились к автомобилистам с просьбой по возможности в обильные снегопады воздержаться от передвижения по городу на личном транспорте, чтобы избежать возникновения пробок.

Отметим, сейчас в Новокузнецке пробки в 7 баллов.