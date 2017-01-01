Чтобы все почувствовали: Тулеев требует повысить зарплату врачам до 60 тысяч рублей

Накануне губернатор Кемеровской области провёл совещание и обсудил повышение зарплат медицинским работникам. Его заместители отчитались, что все указы Амана Тулеева были выполнены в полном объёме.

Но жалобы от медработников продолжают поступать, что повышение коснулось далеко не всех. По словам замгубернатора Валерия Цоя, индексацию зарплат заметили только работники бюджетных медучреждений, а в других организациях повышение было раньше.

В итоге губернатор потребовал довести уровень зарплат медсестер и санитарок до среднего уровня зарплат в Кузбассе, а врач должны получать в два раза больше, чем рядовой кузбассовец — в среднем 61 тысячу рублей.