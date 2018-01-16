Кто счастливчик: Россиянам простят долги на 184 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, кого затронет налоговая амнистия. Списать долги российские власти хотят 20 млн человек. В общей сложности правительство готово забыть о 183, 8 млрд рублей, передаёт Лента.ру.

Индивидуальным предпринимателям (ИП) спишут задолженность в рамках специальных налоговых режимов, по налогу на объединенный доход и оплате патента, по упрощенным налогам. (15,8 млрд рублей). Ещё 3 млн ИП могут рассчитывать на льготы.

Вдобавок 700 тысяч бизнесменам спишут задолженность по страховым взносам – это около 127 млрд рублей.

«Президент поставил три задачи — списание просроченной налоговой задолженности граждан и ИП. Вторая задача —освобождение от земельного налога 6 соток для отдельных категорий граждан. И третья — это отказ от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности»,— подытожил Антон Силуанов.

Напомним, соответствующий документ был опубликован 30 декабря 2017 года.