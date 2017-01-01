Слишком много марганца: В кузбасском городе экстренно ввели режим ЧС

Жителей города Тайга вновь травят марганцем. Местные власти ввели режим Чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации марганца в водопроводной воде, передаёт ВашГород.ру.
Напомним, кузбассовцы уже не первый раз сталкиваются с отравленной водой из крана. Режим ЧС был объявлен летом года по тем же причинам.
Напомним, горожане начали жаловаться на грязную питьевую воду в январе прошлого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. Было даже возбуждено уголовное дело. В итоге следователи сообщили, что воду загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вдобавок на технологическом пруде в Яшкинском районе разрушилась дамба.
Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», пока положение дел пытаются решить нагнетанием воздуха под лед реки Яя, откуда вода подается в город. Окончательно решить проблему, как заявил вице-губернатор по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, должна новая станции очистки воды стоимостью 139 миллионов рублей.
Также зам губернатора отметил, что поиском источника загрязнения занимаются учёные из Томска. После замеров специалисты решили, что повышение концентрации марганца имеет природный характер.
Вероятно, что источником марганца выступает какая-то жила, которая расположена конкретно под Тайгой, потому что ни выше по течению Яи, ни ниже марганец не проявляется, зато в Тайге он присутствует даже в воде подземных скважин, отмечают эксперты.
Отмечается, что отравление марганцем вызывает у человека чрезмерное слюноотделение, боли в желудке, тошноту, рвоту, диарею, нервное перевозбуждение, судороги.
novokuznetsk.su
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