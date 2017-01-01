Слишком много марганца: В кузбасском городе экстренно ввели режим ЧС

Жителей города Тайга вновь травят марганцем. Местные власти ввели режим Чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации марганца в водопроводной воде, передаёт ВашГород.ру.

Напомним, кузбассовцы уже не первый раз сталкиваются с отравленной водой из крана. Режим ЧС был объявлен летом года по тем же причинам.

Напомним, горожане начали жаловаться на грязную питьевую воду в январе прошлого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. Было даже возбуждено уголовное дело. В итоге следователи сообщили, что воду загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вдобавок на технологическом пруде в Яшкинском районе разрушилась дамба.