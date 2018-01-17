Отмена налогов и минимальный порог расходов: Назревает реформа социальных расходов

Российские экономисты предупреждают о грядущей реформе социальных расходов.

О необходимости пересмотра действующих правил в распределении бюджета говорили министры кабинета Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме.

Чтобы повысить эффективность госуправления нужно реализовать социальные реформы.

В частности министры готовы отменить налоги на малоимущих. Вдобавок предлагается ввести минимальный порог расходов на образование и медицину. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это должно стать новым бюджетным правилом.

Кроме этого она подчеркнула, что после четырехлетнего падения доходов граждан нужно рост доходов населения сделать определяющим для будущей экономической политики.

А премьер-министр в свою очередь предложил расширить список ориентиров и добавить к нему «уровень удовлетворенности людей окружающей средой и своими перспективами», передаёт Независимая газета.