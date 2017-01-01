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Новость от 17 января 2018

«Масштабная кампания Навального идет в тупик»: Эксперт рассказал, что сторонников оппозиционера ждёт разочарование

Алексей Навальный пытается устроить массовые акции протеста по всей стране и призывать саботировать президентские выборы. Многие либералы не поддерживают его  бунтарскую политику.

По мнению журналиста «ФедералПресс» Дмитрия Мирошникова, большинство сторонников оппозиционера ждёт серьезное разочарование после президентских выборов.

«Масштабная кампания Навального движется в тупик, выход из которого будет крайне болезнен для сторонников оппозиционера. Можно предположить, что в окружении Навального понимают крайне высокую вероятность этого сценария и готовятся сработать с его последствиями. В том числе – через переключение активности сторонников на какую-либо иную деятельность. Например, на создание партии или митинги против уголовного прессования оппозиционера. Впрочем, насколько эти действия могут оказаться результативными – большой вопрос», - уверен эксперт.  

 

novokuznetsk.su

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