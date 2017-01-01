«Масштабная кампания Навального идет в тупик»: Эксперт рассказал, что сторонников оппозиционера ждёт разочарование

«Масштабная кампания Навального движется в тупик, выход из которого будет крайне болезнен для сторонников оппозиционера. Можно предположить, что в окружении Навального понимают крайне высокую вероятность этого сценария и готовятся сработать с его последствиями. В том числе – через переключение активности сторонников на какую-либо иную деятельность. Например, на создание партии или митинги против уголовного прессования оппозиционера. Впрочем, насколько эти действия могут оказаться результативными – большой вопрос», - уверен эксперт.