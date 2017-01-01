В Новокузнецке не решились: В Кемерове активно внедряют модернизированную транспортную карту

В Кемерове продолжают активно внедрять модернизированную транспортную карту. По данным пресс-службы администрации города, с 17 января пассажиры могут купить единые транспортные карты, карты школьника, учащегося и пенсионера в 45 точках.

Напомним, устанавливать в муниципальном общественном транспорте новые терминалы стали ещё в конце 2017 года. Благодаря современным технологиям, кузбассовцы могут расплачиваться за проезд можно транспортными картами всех типов, а также бесконтактными банковскими картами платежных систем Visa , Mastercard и Мир, смартфонами и другими устройствами, поддерживающими технологии бесконтактной оплаты.

К сожалению, в Новокузнецк вновь остался в стороне. Ранее Сергей Кузнецов утверждал, что транспортную карту начнут внедрять в городе вместе с Кемерово и областным Департаментом по транспорту и связям.

Но вместо этого с января 2018 года в городе сократили количество трамваев и троллейбусов. В городской администрации заявили, что оптимизировали расписание только в вечернее время по просьбе пассажиров. При этом горожане жалуются на неудобное расписание из-за которого они вынуждены замерзать на остановках в ожидании транспорта.