Пропаганда нацизма: Новокузнечанина оштрафовали за размещение свастики в соцсети

В Кузбассе сотрудники УФСБ в ходе мониторинга выявили среди пользователей популярной социальной сети юзера 27 лет из Новокузнецка, который выложил на своей странице в свободное распространение несколько фотографий с нацистской свастикой.

Интернет-страница была открыта для посещения неограниченного круга лиц, и фотографии на ней были доступны для просмотра в социальной сети.

По решению суда в качестве наказания нарушителю назначен штраф в размере 1500 рублей. Сейчас страница интернет-пользователя удалена, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, в Новокузнецке в прошлом году вандалы буквально метили город свастикой. Запрещённые символы появлялись преимущественно на видных местах в Центральном районе.

Многие новокузнечане были возмущены выходками неизвестных, другие наоборот говорили, что изначально свастика не носила такой резко отрицательный характер, поэтому они призывали активнее вести разъяснительную работу с детьми.