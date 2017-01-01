Слишком много снега: Как власти Новокузнецка справляются с непогодой

Из-за непогоды снегоуборочная техника в Новокузнецке работает в круглосуточном режиме. Как подчеркнул мэр Сергей Кузнецов, за последние два дня выпало 1,5 декадной нормы осадков – 13 мм. Высота снежного покрова за сутки увеличилась на 20 см, достигнув 42 см.

И без того неблагоприятную ситуацию осложняет сильный ветер и перемёты на проезжей части.

Сегодня глава города вновь собрал штаб по уборке снега. Начальник УДКХиБ Андрей Горшенин отчитался, что за прошедшие сутки на дороги города вышло 139 единиц снегоуборочной техники: из них 88 – ночью.