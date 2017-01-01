Слишком много снега: Как власти Новокузнецка справляются с непогодой

Из-за непогоды снегоуборочная техника в Новокузнецке работает в круглосуточном режиме. Как подчеркнул мэр Сергей Кузнецов, за последние два дня выпало 1,5 декадной нормы осадков – 13 мм. Высота снежного покрова за сутки увеличилась на 20 см, достигнув 42 см.
И без того неблагоприятную ситуацию осложняет сильный ветер и перемёты на проезжей части.
Сегодня глава города вновь собрал штаб по уборке снега. Начальник УДКХиБ Андрей Горшенин отчитался, что за прошедшие сутки на дороги города вышло 139 единиц снегоуборочной техники: из них 88 – ночью.
В дневное время организована уборка и обработка противогололедными материалами (ПГМ) тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных площадок.
Мэр поставил задачу перед штабом - обеспечить движение по маршрутам общественного транспорта. Особое внимание нужно обратить на движение машин пожарной службы и скорой помощи.
Из-за особенностей рельефа и открытых пространств переметы сильно осложнили работы в Новоильинском районе. По словам Андрея Горшенина, сегодня в ночь будет перераспределена тяжелая техника, туда отправят шнеки и грейдеры. Таким образом, ситуация в этом районе стабилизируется.
Всего за прошедшие сутки была произведена посыпка 356 куб. метров проезжей части и тротуаров ПГМ, на специализированные снегоотвалы вывезено 1729 куб. метров снега. С начала зимнего сезона (ПГМ) обработано 12 143 куб. метров городской территории, было вывезено более 104 027 куб. метров снега.
В адрес управляющих компаний и ТСЖ были разосланы телефонограммы об ухудшении погодных условий. Оперативно создан штаб с УК, где была поставлена задача о привлечении дополнительных людей, сил и техники для уборки придомовых территорий и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день от УК работает 86 единиц техники, порядка 560 дворников.
«К управляющим компаниям, которые не справляются с таким объемом работ, будут применены санкции, плоть до отзыва лицензии. Во дворах должна быть своевременная уборка снега и противогололедная обработка», – потребовал глава Новокузнецка.
Напомним, если у новокузнечан возникли вопросы по работе УК, нужно обращаться на телефон «горячей линии» комитета ЖКХ по номеру 71-04-33.
Добавим, сегодня, по информации синоптиков, прогнозируется продолжение выпадения осадков и только ближе к 19 января станет морозно и осадков не ожидается.
novokuznetsk.su
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