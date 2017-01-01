Время назад: В Новокузнецке подрались депутаты, Щукин признался в даче взятки

На этот раз вспоминаем самые интересные события, которые произошли с 16 по 20 января в 2017 году.

В прошлом году буквально все следили за судьбой новокузнецкого бизнесмена Александра Щукина. Сначала стало известно, что по решению суда счета и имущество олигарха были арестованы. Этого добился его бывший деловой партнёр Руслан Ростовцев. В общей сложности Щукин лишился около 533 миллионов рублей.

А через сутки новокузнечане прочитали, что бизнесмен написал явку с повинной. Он признался, что в 2014 году преподнёс Сергею Калинкину, занимавшему должность главы управления СКР по Кемеровской области, автомобиль BMW X5. Причём генерал Калинкин отрицал факт получения щедрого подарка.

Напомним, Александр Щукин и Сергей Калинкин вместе с бывшими заместителями губернатора подозреваются в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской» стоимостью около 1 млрд рублей. Суд продолжается до сих пор.

Ещё одна новость наделала много шума – 17 января 2017 года в Новокузнецке подрались депутаты. Стычка произошла между депутатами горсовета Эдуардом Тяпикиным (ЛДПР) и Сергеем Ливадным («Единая Россия»).

Причиной послужило обсуждение некоего документа, которым депутаты якобы планировали ограничить освещение своей деятельности, например, запретить присутствие представителей СМИ на заседаниях комитетов Совета, где обсуждаются важные для горожан вопросы.

Но, по словам пресс-секретаря горсовета Ирины Лихоткиной, конфликт был на личной почве и он не относится к деятельности Совета.

Прошлый год для администрации Новокузнецка начался с решения финансовых вопросов – на сайте госзакупок разместили аукционы на получение кредита для покрытия дефицита бюджета. «Совкомбанк» дал городу 12,2 млн. Кроме этого был размещён аукцион на получение 19,8 млн рублей.

Отметим, городские власти за 2017 год ещё несколько раз брали кредиты у разных банков для погашения долгов. Последний раз администрация кредитовалась на 400 млн рублей в октябре.