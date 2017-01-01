Морозы отступят: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в феврале

Последний месяц зимы будет тёплым. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один-два градуса. Столбик термометра будет показывать в среднем -11, -14°С.

В первые дни месяца ожидаются морозы до -30°С в ночное время, днём от -12 до -17°С. В некоторые дни потеплеет до -2°С.

Во второй половине февраля средняя температура составит -7, -12°С, в ночные часы до -24°С.

«Последние дни января будут очень морозными – до 35°С. Самыми холодными днями будут 22,23 и 24 января. А после этого в регионе потеплеет», — рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

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