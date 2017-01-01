Боремся с последствиями праздников: минус 5 кг за неделю — миссия выполнима

"Что бы такое съесть, чтобы похудеть?!" — этот непростой вопрос измучил тысячи женщин... и обогатил сотни авторов "диетологических" бестселлеров и производителей "чудодейственных" БАДов. А особенно злободневным он становится после новогодних праздников, когда редко кого радует собственная талия.

Как ни странно, но ответ на этот вопрос есть. И он прост. Если хотите похудеть — ешьте... хлеб. Во всяком случае, так утверждают специалисты. Однако, мечтая избавиться, например, от лишних 5 кг, хлеб нужно есть правильно — и правильный.

Например, если вы откажетесь от сдобной булочки или батона в пользу цельнозернового, отрубного, ржаного хлеба — это будет равносильно весьма энергичной получасовой ходьбе на беговой дорожке. А вместо тёплого свежевыпеченного хлеба следует предпочесть хлеб вчерашней выпечки.

В составе полезного хлеба — для похудения и вообще для ЗОЖ — не должно быть никаких химических разрыхлителей и улучшителей, а только натуральные ингредиенты. Если хотите сбросить лишнее, не берите хлеб, при изготовлении которого добавляются маргарин и сахар.

Диетологи считают, что взрослый человек должен ежедневно съедать 250-300 граммов такого хлеба — это примерно 5-6 ломтиков. И лучше если вы раз и навсегда откажетесь от бутербродов и гамбургеров, а научитесь есть хлеб таким, какой он есть, наслаждаясь его ни с чем не сравнимым вкусом и ароматом.

В белках, которые содержатся в хлебе, очень много глютаминовой кислоты, участвующей в большом количестве обменных процессов в организме. Так что один вкусный и ароматный ломтик улучшит ваш метаболизм и к тому же в считанные минуты вызовет у вас такое же чувство насыщения, как целый обед.

А "медленные" углеводы ржаного, цельнозернового, отрубного хлеба усваиваются постепенно. Они полностью расходуются на то, чтобы зарядить вас энергией, активностью и хорошим настроением на длительное время, а не становятся новыми ненужными вам килограммами.

Правда, следует знать, что углеводы расщепляются только при дневном свете. Так что даже самый полезный и правильный хлеб всё-таки желательно употреблять до 16.00.

Как такой хлеб помогает убрать "наетые" за праздники кило? Волокна клетчатки, которые содержатся в них в большом количестве, стимулируют деятельность кишечника, собирают на себя избыток жиров, поступающих с пищей, а также шлаки и токсины.

А ещё этот хлеб очень вкусный. Стоит только попробовать «Московский», «Богатырский», "Тонус", "Живое зерно" и многие другие виды полезного для здоровья и красоты ржаного, отрубного, цельнозернового хлеба нашего проверенного производителя — компании "Сибирский хлеб".

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