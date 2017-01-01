Результат проверки: В Кузбассе зафиксировали повышенный уровень радиации в интернате

Судебные приставы продолжают проверку социально важных учреждений на безопасность. Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ, в Мариинске на территории психоневрологического интерната выявили превышение уровня радона в одном из помещений.

Специалисты провели экспертизу и закрыли кабинет на 90 суток до устранения нарушений.

«Суд признал виновным госучреждение в совершении административного правонарушения по статье 6. 4 КоАП РФ»,- уточнили в ведомстве.

В декабре мы рассказали, что кузбасские специалисты обнаружили превышение уровня радона в спортзале школы.