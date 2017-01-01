Холода до -37 °С возвращаются: Погода на выходных в Новокузнецке

В Новокузнецке в ближайшие дни снегопады прекратятся и вновь похолодает.

Сегодня, 19 января, ещё возможен снег. Днём столбик термометра покажет — 13°С, ближе к вечеру похолодает до -23 °С.

Суббота будет морозной. Днём ясно при -26 °С, в ночь на воскресенье похолодает до -32 °С.

21 января лучше провести дома. Средняя дневная температура составит — 29 °С, ночью до -37 °С.

Синоптики уже рассказали о погоде в феврале. Он будет теплее климатической нормы.