Массовое сокращение штата: кого уволят из ГИБДД

Уже на этой неделе начались совещания в региональных управлениях МВД, на которых решат окончательно, кого именно из сотрудников Госавтоинспекции увольнять. Напомним, в начале года стало известно, что массовое увольнение коснётся 10 тысяч сотрудников.

Как сообщает Газета.ру, в Госавтоинспекции работает по предварительным подсчётам около 90-100 тысяч.

«По самым грубым оценкам, в ГИБДД уволят примерно каждого двадцатого. В каждом регионе свои цифры, но в ряде подразделений процент сокращенных будет значительно выходить за пределы 10-12%»,- передаёт издание со ссылкой на слова проверенных источников.

В первую очередь начнут избавляться от «кабинетных» должностей в отделах административной практики. Станет меньше и самих «гаишников», даже несмотря на их острую нехватку уже сейчас. И новые сокращения могут в разы ухудшить ситуацию на дорогах.

«Планируется сократить штат центров, где оформляют штрафы с камер (ЦАФАП) — их, как и сами комплексы, повсеместно передадут на баланс регионов. Стажёры и пенсионеры – сейчас самые уязвимые категории», — рассказал источник.

Издание отмечает, что ясность с новым штатным расписанием, скорее всего, должна наступить к 1 февраля.