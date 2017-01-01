«Сборища несовершеннолетних лиц»: Фонд Навального проверили из-за письма Тулеева

Алексей Навальный рассказал о проверках своего фонда. Одной из причин стало письмо Амана Тулеева в прокуратуру.

Губернатору пожаловались некие анонимные лица, арендующие помещения по тому же адресу, где находится штаб Навального в Кемерове. Глава региона написал в прокуратуру, прокурор Кемеровской области отписался в главк, где создали спецкомиссию.

В жалобе арендаторы заявили, что им «мешают работать сборища несовершеннолетних и лиц неадекватных по своему психическому состоянию», которые «несут свои листовки, газеты с Навальным, стучатся в кабинеты».

В тексте указано, что деятельность штаба Навального не соответствует целям деятельности фонда «Пятое время года», с которым заключен договор аренды. Авторы обращения просили «принять меры воздействия» к собственнику помещения.

«Пятое время года» — некоммерческая организация, через которую ведет операционную деятельность кампания Алексея Навального, который за 2017 год открыл в российских городах несколько десятков штабов. Организация арендует помещения и заключает договора с сотрудниками штабов.

«Могу даже сказать, что отчасти удовлетворены — наша забастовка стала настолько болезненной, что им нужно как можно скорее уничтожить наши юрлица, чтобы мы не смогли арендовать помещения и тд. То есть максимально затруднить организационную работу, координацию, а самое главное — лишить нас финансирования», — прокомментировал Алексей Навальный на своём сайте.

Он также сообщил, что за 13 месяцев кампании они собрали и потратили 275 миллионов рублей, собранных от 145500 человек.

Напомним, в декабре политик приезжал в Новокузнецк, а ещё раньше — в Кемерово.