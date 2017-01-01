Метаморфозы бюджета: Что происходит с госдолгом Кузбасса

Ещё в конце 2017 года губернатор Кемеровской области говорил об росте поступлений в региональный бюджет. Положительная тенденция наметилась благодаря угольной отрасли. Как итог — профицит областного бюджета вырос в 2,54 раза, а госдолг снизился на 11% — с 62,94 до 55,99 млрд руб.

По информации главного финансового управления Кузбасса, изменилась сама структура госдолга. Если раньше 44,2% обязательств региона приходилось на банковские кредиты (27,85 млрд руб.), 41,8% — на бюджетные кредиты (26,3 млрд руб.), а 1,2% — на гособлигации Кузбасса (0,75 млрд руб.), то в этом году доля банковских кредитов снизилась, как и сами обязательства. Зато обязательства по облигациям выросли до 17%(9,5 млрд руб.)., сообщает Коммерсант-Сибирь.

Накануне Аман Тулеев провёл совещание и потребовал повысить врачам зарплаты до 60 тысяч рублей. Он подчеркнул, что врачи должны получать больше, чем среднестатистический кузбассовец в два раза.