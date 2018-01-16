Доведут до предела: рост платы за жилищные услуги ограничат

Новая методика Минстроя ограничит рост платы за жилищные услуги по аналогии с коммунальными, сообщает ВашГород.ру. Сейчас по последним действует ограничение роста совокупного платежа граждан.

Новые правила коснутся тех собственников, которые не определили размер платы самостоятельно на общем собрании, уточняет «Российская газета».

При расчётах будут учитывать тип многоквартирного дома, степень его благоустройства, этажность, состав общего имущества. Всего в документе восемь типов домов, для каждого из которых будет установлен свой предельный лимит тарифа.

Платёж будет зависеть от средней стоимости оказания услуг — содержания, ремонта и управления жильём. Также в оплату включат расходы на эксплуатацию машин и техники, необходимой для содержания жилья, оплату труда и премий работникам управляющей компании. Кроме того, учтут расходы на топливо машин и их техосмотр.

novokuznetsk.su

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