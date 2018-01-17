С катастрофической скоростью: Отток капитала из РФ за год вырос на 60%

Экономисты сообщают о тревожной тенденции – частные компании активно выводят капитал за пределы России. В 2017 году отток достиг больше 31,3 млрд долларов. Если сравнивать с показателями 2016-го, то цифры были в разы ниже – почти 20 млрд долларов. В отчёте Банка России признают, что за год отток капитала вырос на 60%, передаёт Лента.ру.

Основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

По прогнозам ЦБ, в 2018 году ситуация изменится в лучшую сторону и отток капитала сократится до 16 млрд долларов, а к 2020 году – до 9 млрд долларов.

По самым оптимистичным прогнозам, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.