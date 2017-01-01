Вода в Абе на самом деле не чёрная: Новокузнецкие экологи опровергли информацию активистов

На днях активисты опубликовали в интернете видео, в котором рассказали о чёрной воде в Абе. Авторы видеоролика предположили, что в реку вновь что-то сбросили.

На этот видеоролик отреагировали экологи Новокузнецка и заявили, что информация активистов не соответствует реальности – на самом деле река стала чище.

«Мы контролируем показатели воды. По итогам этого контроля, в 2017 году вода в реке Аба по многим показателям стала чище», — рассказала 10 каналу руководитель общественного экологического совета при главе Новокузнецка Наталья Журавлёва.

Напомним, в этом году Абушку начнут расчищать в Новокузнецке - это порядка 20 километров. После этого река весной перестанет подтапливать десятки домов, а главное станет чище. Стоимость проекта более 90 млн рублей.