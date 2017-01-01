Полторы декадной нормы осадков: Власти рассказали о масштабной борьбе со снегопадом

Обильный снегопад в Новокузнецке не прекращается уже несколько дней. Конечно, дорожники могут не успевать приводить в порядок отдельные участки уличной сети.

16 января в редакцию пожаловалась читательница на состояние остановок в Новоильинском районе:

«Остановки не посыпаны. Из-за наледи и снега автобусы не могут подъехать близко к остановке. Людям, а среди них немало пожилых и мамочек с детьми, приходится идти по льду. А это опасно. Пытались докричаться до водителя, но тот сказал, что совершенно невозможно в таких условиях нормально выполнить остановку. По району почти ни одна остановка не посыпана на Косыгина, на Авиаторов, Архитекторов, Запсибовцев. Что такое? Забыли совсем про Ильинку»?

Мы задали несколько вопросов руководителю УДКХ и Б Андрею Горшенину.