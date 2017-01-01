Полторы декадной нормы осадков: Власти рассказали о масштабной борьбе со снегопадом

Обильный снегопад в Новокузнецке не прекращается уже несколько дней. Конечно, дорожники могут не успевать приводить в порядок отдельные участки уличной сети.
16 января в редакцию пожаловалась читательница на состояние остановок в Новоильинском районе:
«Остановки не посыпаны. Из-за наледи и снега автобусы не могут подъехать близко к остановке. Людям, а среди них немало пожилых и мамочек с детьми, приходится идти по льду. А это опасно. Пытались докричаться до водителя, но тот сказал, что совершенно невозможно в таких условиях нормально выполнить остановку. По району почти ни одна остановка не посыпана на Косыгина, на Авиаторов, Архитекторов, Запсибовцев. Что такое? Забыли совсем про Ильинку»?
Мы задали несколько вопросов руководителю УДКХ и Б Андрею Горшенину.
1. Как выбираются участки дорог для уборки снега и наледи? В каком графике работают службы?
Службы работают в круглосуточном режиме. В период обильных снегопадов отработана следующая система очередности уборки дорог. 1 очередь – магистральные дороги по которым проходят маршруты общественного транспорта, 2 очередь центральные улицы по которым не осуществляется движение общественного транспорта, местные проезды, дороги частного сектора, которые находятся на обслуживании в Управлении.
Главная задача, которая была поставлена перед дорожникам в данные неблагоприятные погодные условие- это максимально быстрая расчистка проезжей части для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города. В дневное время организованна уборка и обработка ПГМ тротуаров, подходах к пешеходным переходам и на остановочных площадках.
2. Сколько техники и рабочих задействовано?
За прошедшие сутки задействовано в общей сложности 139 единиц снегоуборочной техники из них 88 ночью. Дополнительно привлекли 10 единиц техники с промышленных предприятий города. Общее количество рабочих составило 112 человек. Из-за особенностей рельефа и открытых пространств переметы сильно осложнили работы в Новоильинском районе, поэтому сегодня была привлечена дополнительная техника в район, что бы быстрее справится с неблагоприятными погодными условиями и расчистить наносы на проезжей части, остановках, подходах к пешеходным переходам и т.д.
3. Существуют ли определённые требования по срокам устранения подобных проблем с наледью?
Для дорог первой очереди 3 часа с момента окончания снегопада. В настоящий момент снегопад продолжается 2 сутки. По информации Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» за последние 2 дня выпало 1,5 декадной нормы осадков. Высота снежного покрова за последние сутки увеличилась на 20 см. и сейчас составляет 42 см. Ситуация на дорогах Новокузнецка осложняется сильным ветром, ухудшением видимости, наличием перемётов на проезжей части.
novokuznetsk.su
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