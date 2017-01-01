Без работы и денег: В Кузбассе предприятие ЖКХ сокращает сотрудников без выплат

В Таштагольском районе девять сотрудников жилищно-коммунального хозяйства узнали, что их сокращают из-за отсутствия средств в компании. Руководители предприятия сообщили о ликвидации предприятия и штата без положенных по закону выплат рабочим, сообщает Открытый город.

Фактически девять кузбассовцев остались и без работы, и без денег. Чтобы защитить свои права они обратились в Народный фронт.

Активисты детально изучили документы и встретились с руководством предприятия. В итоге удалось договориться о выплате единовременной суммы в размере пяти средних заработных плат.

«К тому же в администрации района учли пожелания одной из сотрудниц, которой нужно доработать до стажа в 40 лет, и она будет временно трудоустроена», – сообщили в региональном штабе ОНФ в Кемеровской области.

Ранее мы рассказали, что Кузбасс вошёл в тройку лидеров по снижению численности сотрудников предприятий в 2017 году.