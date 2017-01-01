Что нам стоит: Глава Минфина призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

Глава министерства финансов Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что России необходимо уже сейчас слазить с «нефтяной иглы» и начать выстраивать независимую бюджетную политику таким образом, чтобы колебания цен на нефть никак не отражались на бюджете страны.

В пример он привёл успешный экономический пример Норвегии.



«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть», — считает Силуанов.

От подчеркнул, что европейские коллеги внимательно расходуют свои средства и всегда придерживаются «взвешенной и консервативной бюджетной политики».

Ранее глава Минфина предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета, а помощь сделать более адресной.