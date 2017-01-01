Стремительно вниз: Тулеев потерял позиции в медиарейтинге губернаторов

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг губернаторов по итогам 2017 года. Этот год для губернатора Кемеровской области был провальным. За 12 месяцев Аман Тулеев потерял сразу 14 позиций и расположился на 38 месте из 85.

Непосредственно в Сибирском Федеральном округе положение главы Кузбасса не так сильно ухудшилось – падение на один пункт и он вошёл в пятёрку сильнейших губернаторов округа.

Напомним, этой весной Аман Тулеев пережил сложную операцию на позвоночник и долгое время проходил курс реабилитации.