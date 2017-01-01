Good Line разыграет 4K-телевизор на открытии центра обслуживания в Новокузнецке

В субботу, 20 января, откроется новый центр обслуживания абонентов Good Line в Новокузнецке. Теперь он находится в уютном бутике не первом этаже торгово-развлекательного центра «Континент».

«Нас давно просили открыть центр обслуживания в удобном, более проходном месте, чем раньше. Будем рады видеть новокузнечан в ТРЦ «Континент», который располагается в самом центре города», — отметил генеральный директор Good Line Роман Жаворонков.

Церемония открытия состоится 20 января в 14:00. Всех пришедших ждёт развлекательная программа, фотозона, подарки и розыгрыш призов. Среди гостей разыграют сертификаты на бесплатный интернет, роутеры и другие приятные подарки. Главный приз — 4K-телевизор с приставкой «Большое ТВ»!

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