Общественный резонанс: Мэр Новокузнецка пообещал вернуть сокращённый транспорт

Глава Новокузнецка в эфире “Ново-ТВ” заявил, что после критики горожан готов вернуть число урезанного с начала 2018 года общественного транспорта .

С января в Новокузнецке на 6% сократилось число муниципального транспорта. Это вызвало шквал критики со стороны горожан. Сегодня в эфире Сергей Кузнецов объяснил, почему было принято такое решение и почему он его отменил.

“Произошло снижение муниципального контракта. Была принята попытка сократить эксплуатационные расходы и сделать, как в бизнесе: утром везём – днём курим, вечером везём – ночью курим. Нет, не работает это. Сразу отразилось на общественном мнении. Хотя основные маршруты у нас остались в таком же интервале движения. Мы сократили только, насколько я помню, 66-й, 94а и трамваи 5 и 5а. Но это лишний раз доказывает тем, кто говорит, что муниципальный транспорт не нужен, что если один человек стоит на остановке – автобус или трамвай должен быть. Поэтому я принял решение – мы возвращаемся к номиналу контракта и отменяем решение о его снижении. Потому что, по сути, оно ухудшает положение транспортной доступности”, – заявил Сергей Кузнецов.

Затем в эфир позвонила горожанка с просьбой рассмотреть увеличение автобусов на маршруте 94а, о котором ранее речь вёл глава Новокузнецка. Женщина сообщила, что диспетчер зачастую не в курсе, почему нет автобуса и не даёт внятного ответа на звонки. Горожанка настолько удивила подробным вопросом и глубоким знанием ситуации, что Сергей Кузнецов предложил ей прийти на работу в управление по транспорту.

Либо глава окончательно разочаровался в чиновниках сферы транспорта, либо всему транспортному управлению нужно ездить на муниципальных автобусах, чтобы понимать проблемы сферы изнутри и испытывать неудобства на себе.