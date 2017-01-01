Больше, чем в Кемерове: Мэр Новокузнецка рассказал, какие дороги отремонтируют в 2018 году

В эфире программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка рассказал о планируемых работах по ремонту дорог.

«План ремонта дорог принят окончательно на 2018 год. И обсуждению не подлежит. У нас будет сделано дорог больше, чем в Кемерове. Мы отремонтируем все дороги, которые запланировали на 1,5млрд рублей.

Сделаем дорогу через Калачёво, к аэропорту, въезд в город. Смотрим Сосновку и Таргай, так как там живут наши дачники, развязку на Таштагол.

Внутри Новокузнецка отремонтируем все оставшиеся красные линии – Бардина, Кирова, Орджоникидзе, прихватим Кузнецкстроевский. Весь Куйбышевский и Орджоникидзевский районы добьём, заходим на Ильинку. Улицу Обнорскую сделаем в Кузнецком районе. Установим большое количество светофоров и сократим аварийные места. Нужно сделать разъезд в Редаково, где Нижнепролетарская, и там установим светофор, чтобы сделать безопасный перекрёсток. Но объём очень большой», — признался Сергей Кузнецов.