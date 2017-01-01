Заменим и достроим: Кузнецов рассказал о ремонтных работах в Куйбышевском районе Новокузнецка

В эфире программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о ремонтных работах в Куйбышевском районе в 2018 году.

«Мы запланировали ремонт фасада и замену окон в школе №43. Отремонтируем ДК «Дзержинского», а также площадь Куйбышевского района. Один предприниматель выразил желание помочь достроить церковь. Как мне сказали, будут делать её из дерева и подворье приведут в порядок», — рассказал Сергей Кузнецов.

Мэр добавил, что в Центральном районе также будут отремонтированы основные фасады на улицах Курако и Суворова.