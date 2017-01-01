Не все решились: Как новокузнечане отмечают Крещение

В минувшую Крещенскую ночь жители Новокузнецка массово пошли купаться. Прогноз синоптиков не сбылся и температура была комфортной – около -15°С.

«Я стараюсь каждый год купаться на Крещение. Соблюдаю все посты. И в снег, и в холод буду соблюдать ритуал. Когда заходишь в воду, то ты только чувствуешь, что вода обжигает. Так что мне не холодно», — рассказал Александр.

Отметим, в этом году в Новокузнецке было организовано четыре места для купания. С большим азартом купались в проруби мужчины, женщин было в разы меньше.

«Приехали с друзьями на Водную. Хотела тоже окунуться, но не решилась. Слишком холодно. У нас только мальчики решились. Тут много, кто приехал просто посмотреть», — рассказала новокузнечанка Алёна.