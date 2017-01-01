Помогут найти работу: В Кузбассе введут новые меры поддержки

Накануне прошло совещание в областной администрации по вопросам трудоустройства инвалидов. Для этой категории людей введут новую меру поддержки – региональные власти анонсировали организацию стажировки инвалидов-выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

В данной программе могут принять участие любые организации, в том числе бюджетной сферы, а также индивидуальные предприниматели.

На стажировку могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями до 30 лет, у которых есть образование, но при наличии показаний к трудовой деятельности.

На данный момент в Кузбассе проживают 75 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают только 25% — это 18,8 тыс. инвалидов.

Ранее Аман Тулеев заявил, что его восхищают люди с инвалидностью, которые несмотря на проблемы со здоровьем занимают активную социальную позицию и вносят вклад в развитие региона.