Без церемоний: Тулеев остался недоволен работой служб ЖКХ

Губернатор заявил, что некоторые службы совершенно оказались не готовы к обильному снегопаду.

Глава региона заявил, что вопреки прогнозам синоптиков некоторые службы плохо справились с уборкой снега. В связи с этим образовались большие пробки на трассе Новосибирск-Иркутск Р-255 «Сибирь» (Мариинский подъем) и Кемерово — Ленинск-Кузнецкий.

Как рассказал Аман Тулеев, всему виной неслаженная работа различных ведомств, которые должны были провести оперативный штаб и разработать план действий.

Недоволен Тулеев остался и работой по расчистке дворов некоторых УК, а также владельцев торговых центров, которые не следили за чисткой прилегающих территорий и тротуаров, а также не вывозили снег в установленные места.

Губернатор посоветовал жителям не церемониться с безответственными УК и переизбирать их, а ТЦ и вовсе нужно закрыть до выполнения работ по очистки крыш и тротуаров.

Однако расслабляться пока рано, поскольку в Кузбассе уже на этих выходных прогнозируют лютые морозы. Сейчас как никогда соответствующим ведомствам и службам нужно мобилизоваться и сработать оперативно.

Основными задачами станет налаживание пропускной способности на трассах, привлечение экипажей ДПС и МЧС к круглосуточному патрулированию, отметили в пресс-службе областной администрации.

Аман Тулеев заметил, что сами горожане должны содействовать грамотной работе служб ЖКХ: парковать машины только в положенных местах, чтобы не препятствовать очистке проезжей части. Ранее мы рассказали, как в Новокузнецке идёт борьба со снегом.