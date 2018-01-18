Должны лечить и строить: Россияне назвали самые престижные профессии

По мнению большинства россиян, в тройку самых престижных профессий входят врач (68%), инженер (66%) и работник госорганов (61%).

Эти данные были озвучены социологами ВЦИОМ на Гайдаровском форуме, передаёт Российская газета.

В престижном списке также оказались предприниматели, учителя, преподаватели, журналисты и военнослужащие.

Ранее мы рассказали, что власти Кузбасса планируют ввести новые меры поддержки для инвалидов при трудоустройстве.