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Новость от 20 января 2018

Должны лечить и строить: Россияне назвали самые престижные профессии

По мнению большинства россиян, в тройку самых престижных профессий входят врач (68%), инженер (66%) и работник госорганов (61%).

Эти данные были озвучены социологами ВЦИОМ на Гайдаровском форуме, передаёт Российская газета.

В престижном списке также оказались предприниматели, учителя, преподаватели, журналисты и военнослужащие.

Ранее мы рассказали, что власти Кузбасса планируют ввести новые меры поддержки для инвалидов при трудоустройстве.

novokuznetsk.su

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