Хамство возмущает: Новокузнечане жалуются на водителей магазина «Ярче»

В редакцию Novokuznetsk.su пришло письмо от читателя. Горожанин прислал фотографии, на которых видно, что грузовая машина торговой сети «Ярче» полностью перекрыла проход на улице Кирова.

«Как с этим бороться? Водитель перекрыл полностью пешеходную зону», — пожаловался Артём.

Отметим, горожане часто жалуются на различные торговые сети. Многие водители грузовиков позволяют себе парковаться прямо на тротуаре, перекрывая при этом проход.

«Часто вижу большие машины, которые заезжают прямо на тротуар, и на несколько часов перегораживают всё. Хамство водителей возмущает!» — пожаловалась горожанка Ольга.

Из-за тяжёлых машин тротуар быстро приходит в негодность. Напомним, новый асфальт вдоль домов № 49, 47, 45 и 37 на улице Кирова пошёл трещинами уже через несколько месяцев из-за неправильной эксплуатации.

Там тоже предприниматели осуществляли подвоз товаров к магазинам и предприятиям общественного питания.

«Тротуар — это не проезжая часть, толщина асфальта на тротуаре составляет всего 4 см. (проезжая часть 10 см.) у него нет такой несущей способности и тротуар не рассчитан для проезда грузовиков от 3 до 40 тонн», — рассказали представители УДКХиБ .