Слишком тяжело: Минфин хочет изменить структуру налогов на труд

Министр финансов Антон Силуанов предложил изменить структуру налогов на труд. По его словам, сейчас бизнес несёт очень большую нагрузку, что сильно тормозит развитие экономики в целом и делает всю налоговую систему неконкурентоспособной.
Чиновник подчеркнул, что нужно менять систему, не увеличивая налоговую нагрузку.
«30% одних страховых взносов! Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию. Считаю, что здесь у нас есть необходимость поработать, посмотреть и оптимизировать налоговую систему, сделать ее конкурентной в этой части, перераспределив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд», — заявил министр.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники