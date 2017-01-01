Слишком тяжело: Минфин хочет изменить структуру налогов на труд

Министр финансов Антон Силуанов предложил изменить структуру налогов на труд. По его словам, сейчас бизнес несёт очень большую нагрузку, что сильно тормозит развитие экономики в целом и делает всю налоговую систему неконкурентоспособной.

Чиновник подчеркнул, что нужно менять систему, не увеличивая налоговую нагрузку.