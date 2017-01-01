Разрез «Корчакольский»: В Новокузнецком районе итальянская компания восстановит добычу угля

В 2018 году разрез «Корчакольский» АО «Кузнецкинвестстрой» (входит в итальянскую Coeclerici Group) рассчитывает добыть 1,5 млн т угля. В прошлом году удалось поднять на поверхность 1,135 млн т угля, в 2016 — 1,4 млн т. Об этих планах рассказал генеральный директор «Кузнецкинвестстроя» Роберт Гаррик, передаёт Коммерсант-Сибирь.

Изначально план 2018 года компания хотела выполнить ещё в прошлом году, но по словам гендиректора, этому помешали «ограничения по земле». Чем были вызваны эти «ограничения» — не уточняется.

На развитие проекта планируется вложить 400 млн рублей, что на 100 млн рублей больше по сравнению с 2017-ым.

Ранее глава Новокузнецка пообещал, что на Ильинке никакого разреза не будет.