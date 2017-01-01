Посадили: Суд вынес приговор Мовшину по делу о резонансном ДТП

Сегодня, 19 января, в Абаканском городском суде огласили приговор в отношении экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина.

Напомним, что в результате аварии, которая произошла 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово — Яшкино», погибли четыре девушки.

Гособвинение потребовало дать Мовшину реальный срок — лишить его свободы на пять лет в колонии-поселении. В последнем слове он свою вину не признал и заявил, что ему не за что извиняться, поскольку в ДТП он не виноват.

Суд приговорил Мовшина к 4,5 годам общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда, рассказал ВашГород.ру супруг одной из погибших в ДТП девушек Денис Лосев.

«С одной стороны мы удовлетворены решением суда, с другой — это, конечно, мало, если учесть четыре человеческие жизни!»

Ранее мы провели опрос среди читателей, большинство из них решили, что Мовшина признают виновным, но затем амнистируют.