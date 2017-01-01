Мошенники за Путина: ЦИК предупреждает о поддельных приглашениях на выборы

Представители ЦИК обратились к россиянам с предупреждением — специалисты зафиксировали вброс поддельных приглашений. В них якобы глава избирательной компании Элла Памфилова призывает голосовать за Владимира Путина, сообщает Коммерсант.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта. Эта предвыборная кампания сопряжена со скандалами. Оппозиционер Алексей Навальный пытается сорвать выборы и собирает 28 января митинги по всей стране. А один из кандидатов — Павел Грудинин «забыл» указать в декларации о доходах более 7 млрд рублей