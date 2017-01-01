В пользу преподавателей: НФИ КемГУ ждёт мощная оптимизация

В Новокузнецком филиале КемГУ прошло заседание учёного совета, где обсуждали перспективы развития учреждения. Сегодня в вузе обучаются 5788 человек, преподают – 233.

По мнению Совета, сегодня есть несколько факторов, мешающих развитию вуза, в их числе избыточный аудиторный фонд и дублирование дисциплин на разных кафедрах.

Поэтому учёный совет решил привести структуру НФИ в соответствие с головным вузом.

К 1 сентября 2018 года НФИ КемГУ упразднит Центр педагогического образования и Центр социогуманитарного и информационно-технологического образования. Взамен на базе десяти факультетов появятся четыре института/факультета: Институт/факультет права, Институт/факультет точных наук и информационных технологий, Институт/факультет естественно-географического образования и физической культуры, Институт/факультет педагогики, психологии и филологии.

Такая оптимизация должна положительно сказаться на рядовых преподавателях, поскольку в институте серьёзно сократится управленческий аппарат, съедающий значительную часть фонда оплаты труда. Но схема многим видится неидеальной, а оптимизация слишком радикальной, например, число студентов-филологов позволяет выделить их в отдельный институт, а историки с педагогической направленностью сольются с юристами и экономистами.