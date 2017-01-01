Кругом обман: хакеры нашли новый способ воровства с банковских карт

В России появилась новая схема мошенничества, сообщает ВашГород.ру.

Жулики обманывают россиян, прикидываясь сотрудниками банка. Но при этом номер телефона, с которого звонят махинаторы, совпадает с банковским. Это вводит граждан в заблуждение, и они спокойно сообщают дельцам данные с карт — одноразовые пароли, CVV-код и так далее.

Совпадения номеров жулики добиваются, покупая у операторов виртуальные автоматические телефонные станции. Это позволяет им создать рабочее место в любой точке мира. Месячное обслуживание стоит всего 3000 рублей. Далее дельцы оформляют АТС на одноразовую сим-карту, затем через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и звонят жертвам.

Новая схема обогатила жуликов более чем на 30 миллионов рублей. Пострадали тысячи россиян, пишет «Известия». Сотовые операторы сообщили, что уже работают над предотвращением этой схемы. Этим занимаются «Билайн» и «Мегафон».

Абонентам советуют никогда не сообщать никому одноразовые пароли и CVV-коды, даже сотрудникам банка. Им такая информация для обслуживания клиентов не нужна.