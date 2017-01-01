Защитный амулет: Собчак в Новосибирске подарили подкову

Накануне в Новосибирске Ксения Собчак проводила встречу с горожанами. Во время беседы дочь активистки «Гражданского Патруля» Екатерины Владимировой Ника подарила телеведущей подкову.

Собчак, кстати, подарок оценила.

Подкова подарена как защитный амулет с орнаментной надписью «К.С. от Гражданского патруля». Но активисты просят не расценивать этот жест как пожелание победы.

«Это, скорее, выражение сочувствия Собчак. Путь «против всех», как метко охарактеризовала свою программу сама Ксения, полон ухабов и рытвин, а агрессивная манера ведения дискуссии и угрозы в адрес оппонентов лишь добавляют «доброжелателей» во всех слоях российского общества», — прокомментировал в группе организации руководитель движения Ростислав Антонов.

Эта подкова, уточняет «Гражданский патруль», принадлежит элитному спортсмену-жеребцу новосибирского ипподрома Приору Локу, которому сегодня нужны специальные бинты для ног. В детстве Приор получил травму и теперь не может продолжать спортивную жизнь без этого приспособления.