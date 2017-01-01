Перенять опыт: Делегация Хакасии изучила работу мусороперерабатывающего завода в Новокузнецке

В Кузбасс приехали в гости из соседней республики, сообщает АКО.
Делегация из Хакасии посетила регион, чтобы перенять опыт в сфере обращения ТБО. Они поехали на мусороперерабатывающий завод в Новокузнецке «ЭкоЛэнд» — единственный полигон за Уралом, эксплуатирующий автоматическую линию сортировки отходов и очистные сооружения фильтрата.
Как отметили в областной администрации, это предприятие обеспечивает экологическую чистоту территории и улучшает качество жизни людей.
Представители Кузбасса и Хакасии подчеркнули, что закон о раздельном сборе мусора очень важен для страны. Ужесточение законодательства поможет сократить количество выбрасываемого мусора, снизит число несанкционированных свалок, а также откроет новые возможности для производства разлагаемой в природе упаковки.
«Специалисты республики проанализировали опыт в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами многих регионов. Выяснилось, что наиболее предметно работой в этом направлении занимаются несколько субъектов, в том числе Кузбасс», — отметил Соколов и предложил объединить усилия соседних регионов в природоохранной работе и повышении комфортных условий проживания.
novokuznetsk.su
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