Перенять опыт: Делегация Хакасии изучила работу мусороперерабатывающего завода в Новокузнецке

В Кузбасс приехали в гости из соседней республики, сообщает АКО.

Делегация из Хакасии посетила регион, чтобы перенять опыт в сфере обращения ТБО. Они поехали на мусороперерабатывающий завод в Новокузнецке «ЭкоЛэнд» — единственный полигон за Уралом, эксплуатирующий автоматическую линию сортировки отходов и очистные сооружения фильтрата.

Как отметили в областной администрации, это предприятие обеспечивает экологическую чистоту территории и улучшает качество жизни людей.

Представители Кузбасса и Хакасии подчеркнули, что закон о раздельном сборе мусора очень важен для страны. Ужесточение законодательства поможет сократить количество выбрасываемого мусора, снизит число несанкционированных свалок, а также откроет новые возможности для производства разлагаемой в природе упаковки.