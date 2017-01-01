До -45°С: В Кузбасс вернулись аномальные морозы

Синоптики рассказали жителям кемеровской области о погоде в ближайшие дни. До 24 января в регионе установятся аномально-холодная погода. В ночные часы столбик термометра покажет -40°С и ниже.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
20.01
-33,-38, при прояснении местами
-40,-45,
в горах
-23,-28
-30,-35,
местами по северу до -40,
в горах
-20,-25
Северо-восточный
2-7
Переменная облачность, ночью местами по югу небольшой снег, днем без осадков, в отдельных районах туман, дым, изморозь
21.01
-35,-40,
местами
до -45
-35,-40,
местами
-25,-30
Восточный
2-7
Без осадков, местами туман
22.01
-35,-40,
местами
до -45
-35,-40,
местами
-25,-30
Восточный
1-6
Без осадков, местами туман
Для обеспечения безопасности в связи с ухудшением погодных условий, необходимо соблюдать меры предосторожности:
- старайтесь сократить время пребывания на улице;
- автолюбителям стоит воздержаться от загородных поездок;
- в случае выезда на большие расстояния, следует взять с собой запас теплых вещей, термос с горячим чаем, надежное средство связи;
- масло и жидкость для бачка омывателя автомобиля должны быть предназначенными для работы в зимний период;
- необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов;
- соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию;
- не прибегать к экстренному торможению в условиях гололедицы;
- особую осторожность соблюдать при приближении к пешеходным переходам;
- пешеходам при переходе дороги по пешеходному переходу, необорудованному светофором, убедиться, что машина находится на безопасном расстоянии для того, чтобы вас пропустить;
- при переходе на регулируемых пешеходных переходах и на перекрестках, убедитесь, что все машины закончили проезд на зеленый сигнал.
Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.
novokuznetsk.su
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