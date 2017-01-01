До -45°С: В Кузбасс вернулись аномальные морозы

Синоптики рассказали жителям кемеровской области о погоде в ближайшие дни. До 24 января в регионе установятся аномально-холодная погода. В ночные часы столбик термометра покажет -40°С и ниже.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 20.01 -33,-38, при прояснении местами -40,-45, в горах -23,-28 -30,-35, местами по северу до -40, в горах -20,-25 Северо-восточный 2-7 Переменная облачность, ночью местами по югу небольшой снег, днем без осадков, в отдельных районах туман, дым, изморозь 21.01 -35,-40, местами до -45 -35,-40, местами -25,-30 Восточный 2-7 Без осадков, местами туман 22.01 -35,-40, местами до -45 -35,-40, местами -25,-30 Восточный 1-6 Без осадков, местами туман

Для обеспечения безопасности в связи с ухудшением погодных условий, необходимо соблюдать меры предосторожности:

старайтесь сократить время пребывания на улице;

автолюбителям стоит воздержаться от загородных поездок;

в случае выезда на большие расстояния, следует взять с собой запас теплых вещей, термос с горячим чаем, надежное средство связи;

масло и жидкость для бачка омывателя автомобиля должны быть предназначенными для работы в зимний период;

необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов;

соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию;

не прибегать к экстренному торможению в условиях гололедицы;

особую осторожность соблюдать при приближении к пешеходным переходам;

пешеходам при переходе дороги по пешеходному переходу, необорудованному светофором, убедиться, что машина находится на безопасном расстоянии для того, чтобы вас пропустить;

при переходе на регулируемых пешеходных переходах и на перекрестках, убедитесь, что все машины закончили проезд на зеленый сигнал.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.