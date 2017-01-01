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Новость от 20 января 2018

До -45°С: В Кузбасс вернулись аномальные морозы

Синоптики рассказали жителям кемеровской области о погоде в ближайшие дни. До 24 января в регионе установятся аномально-холодная погода. В ночные часы столбик термометра покажет -40°С и ниже.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

20.01

-33,-38, при прояснении местами

-40,-45,

в горах

-23,-28

-30,-35,

местами по северу до -40,

в горах

-20,-25

Северо-восточный

2-7

Переменная облачность, ночью местами по югу небольшой снег, днем без осадков, в отдельных районах туман, дым, изморозь

21.01

-35,-40,

местами

до -45

-35,-40,

местами

-25,-30

Восточный

2-7

Без осадков, местами туман

22.01

-35,-40,

местами

до -45

-35,-40,

местами

-25,-30

Восточный

1-6

Без осадков, местами туман

 

Для обеспечения безопасности в связи с ухудшением погодных условий, необходимо соблюдать меры предосторожности:

  • старайтесь сократить время пребывания на улице;
  • автолюбителям стоит воздержаться от загородных поездок;
  • в случае выезда на большие расстояния, следует взять с собой запас теплых вещей, термос с горячим чаем, надежное средство связи;
  • масло и жидкость для бачка омывателя автомобиля должны быть предназначенными для работы в зимний период;
  • необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов;
  • соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию;
  • не прибегать к экстренному торможению в условиях гололедицы;
  • особую осторожность соблюдать при приближении к пешеходным переходам;
  • пешеходам при переходе дороги по пешеходному переходу, необорудованному светофором, убедиться, что машина находится на безопасном расстоянии для того, чтобы вас пропустить;
  • при переходе на регулируемых пешеходных переходах и на перекрестках, убедитесь, что все машины закончили проезд на зеленый сигнал.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.

 

novokuznetsk.su

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