А скоро мороз: На Куйбышевской котельной произошла авария

В Куйбышевском районе произошла авария на котельной. Пресс-служба администрации Новокузнецка сообщает:
«Сегодня вследствие аварийного отключения электрооборудования на насосной станции Куйбышевской районной котельной произошло временное отключение циркуляционных насосов, обеспечивающих подачу теплоносителя в тепловые сети Дальнего Куйбышева.
Данное отключение повлекло за собой гидравлический удар и частичное нарушение целостности тепловой сети по ул. Веры Соломиной.
В данный момент все технологическое оборудование Куйбышевской котельной, в том числе и насосная станция, работают в штатном режиме. Проводятся восстановительные работы в месте порыва участка сети. Подача тепла в четырех домах Дальнего Куйбышева в данный момент частично ограничена.
Восстановление температурного режима произойдет в течение трёх часов».
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники