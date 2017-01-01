А скоро мороз: На Куйбышевской котельной произошла авария

В Куйбышевском районе произошла авария на котельной. Пресс-служба администрации Новокузнецка сообщает:

«Сегодня вследствие аварийного отключения электрооборудования на насосной станции Куйбышевской районной котельной произошло временное отключение циркуляционных насосов, обеспечивающих подачу теплоносителя в тепловые сети Дальнего Куйбышева.

Данное отключение повлекло за собой гидравлический удар и частичное нарушение целостности тепловой сети по ул. Веры Соломиной.

В данный момент все технологическое оборудование Куйбышевской котельной, в том числе и насосная станция, работают в штатном режиме. Проводятся восстановительные работы в месте порыва участка сети. Подача тепла в четырех домах Дальнего Куйбышева в данный момент частично ограничена.

Восстановление температурного режима произойдет в течение трёх часов».